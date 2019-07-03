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Путин: Россия оказывает содействие становлению мирного и независимого Афганистана

Как отметил российский президент, Москва выступает за запуск инклюзивного диалога в республике с участием широких кругов общественных и политических сил

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия оказывает содействие становлению мирного и независимого Афганистана, свободного от терроризма и наркопреступности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот, в которой принял участие и посол Афганистана Мохаммад Латиф Баханд.

"В нынешнем году отмечаем столетие дипломатических отношений с Афганистаном. Оказываем содействие в становлении мирного и независимого афганского государства, свободного от терроризма и наркопреступности. Выступаем за прекращение вооруженного конфликта в Афганистане и запуск инклюзивного диалога с участием широких кругов общественных и политических сил", - сказал российский президент.

Путин добавил, что Россия намерена и впредь "содействовать этому процессу вместе с партнерами по московскому формату и контактной группе ШОС - Афганистан".

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Путин, Владимир ВладимировичАфганистанРоссия
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