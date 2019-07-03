Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Текст закона, принятого Госдумой 18 июня и одобренного Советом Федерации 26 июня, опубликован на официальном портале правовой информации.

Что говорили о ДРСМД российские и зарубежные политики

Гарант мира и безопасности. Что говорили о ДРСМД российские и зарубежные политики

В законе уточняется, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что "принятие решения о приостановлении действия договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями".

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ею ДРСМД и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.

США с 2 февраля 2019 года приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Руководство США пригрозило также, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором.

В связи с решениями американской администрации президент РФ заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД.