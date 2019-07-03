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Путин встретился с председателем Великого национального собрания Турции

Российский лидер поприветствовал Мустафу Шентопа перед форумом "Развитие парламентаризма"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Глава российского государства поприветствовал Шентопа перед форумом "Развитие парламентаризма". В работе форума, который открылся в Москве 1 июля, участвуют около 800 парламентариев и экспертов из 132 государств, а также руководители ПАСЕ разных лет.

Ранее глава парламента Турции провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. По итогам этих переговоров стороны подписали регламент о создании российско-турецкой парламентской комиссии высокого уровня.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия выступает Госдума. Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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