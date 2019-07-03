Путин отметил высокую роль мирового парламентского сообщества в решении глобальных проблем

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Огромная роль в консолидации усилий стран мира в решении глобальных проблем принадлежит парламентскому сообществу. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на международном форуме "Развитие парламентаризма".

"Огромная роль в консолидации усилий стран и народов в решении общих проблем принадлежит парламентскому сообществу. Вы обладаете реальными действенными рычагами, законодательное регулирование есть и будет базовым фактором идущих в мире трансформаций", - сказал президент России.

Одной из таких глобальных проблем Путин назвал необходимость защиты планеты от экологической и климатической деградации. Российский лидер подчеркнул, что в этом вопросе недопустимы "ни спекуляции вокруг этой острейшей темы, ни отказ от прогресса, ни скатывание к архаике и примитивным решениям". По его словам, необходим "поиск баланса между техно- и экосферой, между природой и повышением благосостояния, качества и продолжительности жизни человека".

Путин также указал на то, что "парламентарии являются носителями безусловной демократической легитимности, наделены высокими полномочиями выражать волю своих народов, действовать и взаимодействовать в интересах людей". По его мнению, "основной миссией парламентской дипломатии сегодня является продвижение объединительной, конструктивной повестки, содействие гармонизации экономических и гуманитарных контактов и связей, укрепление доверия между народами".

"Ведь только в здоровой, сильной межпарламентской среде можно вести предметный доверительный диалог, обмениваться законодательными практиками, совершенствовать и развивать систему международного права", - резюмировал Путин.