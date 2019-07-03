Путин назначил Илью Денисова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил начальника Главного управления МЧС по Москве генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

48-летний Илья Денисов стал восьмым замглавы МЧС России.