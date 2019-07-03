Более 400 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 400 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты Московской городской думы за первую неделю приема документов окружными избирательными комиссиями, более половины кандидатов - члены непарламентских партий. Это следует из данных, опубликованных на сайте городской избирательной комиссии.

"На 3 июля 410 кандидатов выдвинули свои кандидатуры по одномандатным и многомандатным избирательным округам, из них более 180 - самовыдвиженцы", - сообщается на сайте.

Как уточняется на портале, шесть самовыдвиженцев утратили свой статус кандидата: Александр Власов (25 округ), Ольга Кравчук (14 округ), Елена Пирожникова (38 округ), Владимир Родионов (8 округ), Анна Федермессер (43 округ), Денис Шендерович (41 округ). Также Сергей Троицкий сменил 12 округ на 43-й, а Юлия Серебрянская утратила статус в 18 округе и выдвинула свою кандидатуру в 45 округе.

На данный момент статус "зарегистрирован" значится у 20 кандидатов, из которых трое представляют партию "Справедливая Россия", один от ЛДПР, а остальные представляют КПРФ.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 мск 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.