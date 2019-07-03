Карасин: переговоры в Женеве прошли напряженно

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье прошел в напряженной атмосфере. Об этом в среду заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью грузинской телекомпании IMEDI сразу после окончания встречи.

"Я почувствовал, что сопредседатели очень нервничали, потому что не знали, произошла бы или нет на встрече открытая конфронтация. Мы должны продолжать наше дело и рассмотрение тем. Это безопасность, гуманитарный блок, неприменение силы и так далее. Мы обсудили все вопросы, однако я бы сказал вам, что главного не решили. Это статус, как у вас принято говорить, деоккупации. Как только мы приближаемся к этой старой теме, температура сразу начинает повышаться", - сказал он.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам.