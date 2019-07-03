Совбез ООН проведет сегодня экстренную закрытую встречу по Ливии

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии сегодня в 22:00 мск. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Закрытые консультации пройдут в 15:00 по нью-йоркскому времени", - сказал он.

В среду ночью агентство Reuters сообщило, что центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи Таджуре подвергся воздушному налету. По последним данным Миссии ООН по поддержке в Ливии, жертвами атаки стали 44 человека, более 130 получили ранения. Ливийское отделение УВКБ ООН на своей странице в Twitter осудило атаку, указав, что в момент ударов в центре содержания находились 616 человек. После инцидента Ливийская национальная армия и Правительство национального согласия выступили с заявлениями, в которых возложили ответственность за нападение друг на друга.