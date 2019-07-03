Ушаков: сроки проведения встречи лидеров РФ, Ирана и Турции пока ни с кем не обсуждаются

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Возможность встречи лидеров России, Ирана и Турции прорабатывается, но конкретные сроки пока ни с кем не обсуждаются, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Если она будет, то она будет позже. Встреча обсуждается, возможные варианты ее проведения, но конкретные сроки не обсуждались пока ни с кем", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, может ли встреча состояться в начале июля.

В понедельник газета Hurriyet Daily News распространила заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что трехсторонний саммит РФ - Турция - Иран, посвященный сирийскому урегулированию, может пройти в Турции в июле. По словам турецкого лидера, вслед за трехсторонним саммитом пройдет также встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которой они также будут обсуждать ситуацию в Сирии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали на переговорах в Осаке возможность проведения трехстороннего саммита по Сирии с участием лидеров РФ, Ирана и Турции. По словам Пескова, встреча состоится скоро, но ее дата пока не определена.