Жириновский возглавит список регионального отделения ЛДПР на выборах в Госсовет Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавит список крымского отделения партии на выборах в Государственный совет республики, сообщил в среду ТАСС координатор реготделения Дмитрий Янчуков.

Ранее сообщалось, что Жириновский также возглавит список ЛДПР на выборах в Заксобрание Севастополя.

"Владимир Вольфович Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в крымский парламент. Решение об этом принято на партийной конференции крымского отделения, которая прошла в Симферополе", - сообщил Янчуков.

Он добавил, что Жириновский уже возглавлял список партии на выборах в Госсовет Крыма в 2014 году.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.