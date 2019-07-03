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Визит премьера Эфиопии в Россию может состояться в 2019 году

По словам посла Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау, такой визит "будет очень полезен для обеих стран"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед может посетить Россию в текущем году. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

"Наш премьер-министр доктор Абий Ахмед был приглашен президентом Владимиром Путиным в Россию в ходе саммита "Один пояс - один путь" в Китае. Это приглашение было принято. Надеемся, что этот визит состоится в этом году", - сказал дипломат.

По его словам, такой визит "будет очень полезен для обеих стран". "Он вдохнет новую жизнь в различные направления нашего сотрудничества. Мы ждем подписания ряда соглашений между двумя странами. И да, мы всегда надеемся, что российские коллеги посетят Эфиопию", - отметил посол.

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