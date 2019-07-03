Посольство РФ: призыв Лондона обеспечить наблюдателям доступ в Крым вызывает недоумение

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Призыв МИД Великобритании обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ "в незаконно аннексированный Крым" вызывает недоумение у Москвы. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь посольства РФ в Соединенном Королевстве.

В среду Форин оффис сообщил о том, что соответствующий призыв британская делегация озвучила на сессии Совета по правам человека ООН.

"Оставляя за скобками тему "незаконной аннексии" - позиция России по этому вопросу хорошо известна, - хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны. В этой связи указанный призыв Форин оффиса вызывает недоумение. Усматриваем в нем очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека со стороны британских коллег", - отметил российский дипломат.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.