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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Карасин заявил, что не исключает досрочную встречу с Абашидзе

Пока конкретных договоренностей нет, отметил замглавы МИД России

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Статс-секретарь - замглавы МИД России Григорий Карасин не исключил встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе раньше намеченного на осень срока.

"Исключать этого тоже нельзя, но пока конкретных договоренностей нет, - отметил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС Карасин, отвечая на соответствующий вопрос. - Но все каналы коммуникаций открыты, ничего исключать нельзя".

Высокопоставленный дипломат сообщил, что на полях очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью провел встречу с грузинским коллегой Лашей Дарсалия. "Мы обменялись мнениями по текущей обстановке во взаимоотношениях России и Грузии. Договорились быть в контакте", - рассказал Карасин.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Теги
ГрузияРоссияКарасин, Григорий БорисовичПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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