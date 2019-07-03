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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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МИД РФ: Украина должна прислать новый ответ, если хочет диалога об освобождении моряков

Ранее российская сторона направила Украине свое предложение с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения арестованных моряков

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Украина должна прислать новый ответ, если хочет пересмотреть позицию по предложению РФ об освобождении моряков. Об этом заявил в среду корреспондент ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

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"Российское предложение не просто сохранилось, - сказал он. - Мы официально его направили украинской стороне. Наша нота находится на столе".

"Если украинская позиция будет пересмотрена, они должны будут прислать новый ответ", - добавил высокопоставленный дипломат.

МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины "прочитал в интернете".

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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