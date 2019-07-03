Косачев заявил, что подход Украины к делу Вышинского остается политизированным

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дело главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского по-прежнему рассматривается Украиной как политическое, и новая власть пока не понимает, насколько полезным для президента Владимира Зеленского может быть справедливое решение вопроса. Такое мнение глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал в среду телеканалу RT.

"Дело Кирилла Вышинского с самого начала было политическим, а не правовым. Подходы к его разрешению тоже в высшей степени политизированы, - сказал он. - У новых же властей, и я имею в виду президентскую ветвь, пока нет четкого понимания, насколько нужно дистанцироваться от неправовых решений прежней власти и как освобождение Вышинского и восстановление справедливости усилило бы позиции нового президента".

Подольский районный суд Киева в среду из-за неготовности новой группы прокуроров к работе по материалам дела о госизмене и незаконном обороте оружия против Вышинского перенес заседание на 15 июля. В связи с тем, что Конституционный суд Украины 25 июня отменил положение Уголовного кодекса о том, что к подозреваемым в госизмене в качестве меры пресечения может быть применен только арест, на этих слушаниях ожидалось ходатайство адвокатов обвиняемого о замене содержания под стражей на освобождение под залог.

По словам Косачева, наиболее вероятным объяснением сегодняшнего решения можно назвать парламентские выборы. "Я буду рад ошибиться, но не исключаю, что и 15 июля не станет финальной точкой в этом сюжете. Увы, Кирилл Вышинский, как человек, как журналист, находится в заложниках у украинской политической конъюнктуры", - добавил сенатор.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.