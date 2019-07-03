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МИД РФ: Москва, Сухум и Цхинвал будут добиваться от Тбилиси заявления о неприменении силы

Все участники Женевских дискуссий, кроме грузинской делегации, отметили, что ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией является стабильной и управляемой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия, Абхазия и Южная Осетия продолжат добиваться от Грузии принятия заявления о неприменении силы в Закавказье. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в регионе.

"К сожалению, на встрече вновь было констатировано отсутствие возможности для возобновления в ближайшее время работы над заявлением о неприменении силы. Российская, абхазская и югоосетинская делегации выразили готовность продолжать добиваться принятия соответствующего документа, имеющего ключевое значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе, - отметили в министерстве. - Было подчеркнуто, что углубление сотрудничества Грузии с НАТО на фоне недружественной риторики Тбилиси воспринимается в Москве, Сухуме и Цхинвале как реальная угроза региональной безопасности".

"Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией всеми участниками встречи, кроме грузинской делегации, была признана в целом стабильной и управляемой", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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АбхазияГрузияРоссияЮжная Осетия
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