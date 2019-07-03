В Люксембурге открывается 28-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в четверг откроет свою 28-ю сессию, участие в которой будет принимать и делегация российских парламентариев.

Сессия будет проходить в Люксембурге с 4 по 8 июля под общей темой "Роль парламентов в активизации устойчивого развития для укрепления безопасности". По итогам сессии ожидается принятие Люксембургской декларации, которая будет содержать рекомендации всем 57 странам - членам ОБСЕ по вопросам политики, экономики, безопасности, вопросам борьбы с терроризмом, охраны окружающей среды, развитию технологий, правам человека и гуманитарным вопросам.

Планы российской делегации

"Прорывов на сессии не ожидаем. В кулуарах рассчитываем на контакты с американскими парламентариями", - сообщил корреспонденту ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он также указал на необходимость восстановления "взаимодействия на парламентском уровне", и ПА ОБСЕ, по его словам, "является для этого полезной диалоговой площадкой".

"Кроме того, в таком же формате надеемся на расширенное взаимодействие с представителями стран Евросоюза в контексте обновления состава Европарламента", - резюмировал глава комитета.

Программа сессии

В пятницу участники сессии заслушают доклад миссии Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ по ситуации на Востоке Украины. Доклад подготовлен председателем комитета Маргаретой Кинер Неллен и докладчиком Комитета по Украине Кириякосом Хаджиианни на основании двух поездок в эту страну - с 16 по 21 декабря 2018 года и с 30 мая по 3 июня 2019 года, в ходе которых они собирали фактическую информацию о ситуации в зоне конфликта и проблемах выполнения Минских соглашений. Доклад подготовлен при поддержке Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Заседание Постоянного комитета ПА ОБСЕ запланировано на четверг. В его повестке - отчет казначея ассамблеи Дорис Барнетт, принятие бюджета на 2019-2020 финансовые годы и обзор текущих международных политических вопросов.