Зампостпреда РФ при ООН назвал шокирующим доклад всемирной организации о ситуации в Ливии

ООН, 4 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди представил Совету Безопасности шокирующую информацию по ситуации с мигрантами в Ливии. Об этом заявил в среду журналистам заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Владимир Сафронков по итогам закрытых консультаций Совбеза в связи с атакой на центр содержания мигрантов в Триполи.

"С шокирующим брифингом выступил Верховный комиссар по делам беженцев, представленная картина многих ужаснула, - сказал он. - Только идентифицированных лагерей [мигрантов] сейчас 27, их условия содержания напоминают концентрационные лагеря". "Конкретики [в дискуссии СБ] мало, нет свежих идей", - добавил дипломат.

"Мы в связи с этим напомнили о том, что сегодняшняя ситуация в Ливии - результат вторжения 2011 года, - отметил Сафронков. - Не потому, что мы копаемся в прошлом, а потому, что без понимания генезиса проблемы ее очень сложно решить".

В среду ночью агентство Reuters сообщило, что центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи Таджуре подвергся воздушному налету. По последним данным Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), жертвами атаки стали 44 человека, более 130 получили ранения. Ливийское отделение УВКБ ООН на своей странице в Twitter осудило атаку, указав, что в момент ударов в центре содержания находились 616 человек. После инцидента Ливийская национальная армия (ЛНА) и Правительство национального согласия (ПНС) выступили с заявлениями, в которых возложили ответственность за нападение друг на друга.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тыс. получили ранения.