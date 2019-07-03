Россия и США провели встречи в контексте возобновления стратегического диалога

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и России провели 1-2 июля консультации в Госдепартаменте в контексте дальнейшего стратегического диалога, возобновление которого было поручено президентами двух стран. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, принимавший участие в консультациях.

"1-2 июля у нас состоялись рабочие встречи в Госдепартаменте на уровне заместителя госсекретаря США. Эти контакты носили "пристрелочный" характер в контексте дальнейшего стратегического диалога, возобновить который поручено президентами двух стран", - отметил он.