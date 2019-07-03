Путин назвал отношения России и Италии особенными

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что позволило двум странам сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер. Об этом глава российского государства заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera , издание приводит слова президента на итальянском языке.

"С Италией нас связывают поистине особенные давно сложившиеся отношения. Мы продолжаем непрерывную работу в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Мы ценим накопленный капитал взаимного доверия и партнерства. Поэтому мы не хотели распространять ограничения на экономические связи с Италией, но проблема заключается в том, что наши меры - ответные на незаконно введенные санкции, и мы не могли вводить их на избирательной основе", - сказал российский лидер.

При этом он отметил, что "российские меры носят частичный характер и в целом не препятствуют успешному развитию сотрудничества в области производства и инвестиций".

Путин выразил надежду, что в Европе "возобладает здравый смысл". "Первый шаг [по преодолению санкционного режима] должен сделать тот, кто его инициировал, то есть Евросоюз. Тогда Россия сможет отменить свои ответные меры", - подчеркнул Путин. Президент также заметил, что "практически все политические силы Италии разделяют убеждение о необходимости хороших отношений с Россией".