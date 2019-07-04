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Путин: Россия не собирается вести гонку вооружений

Стране нужны гарантии собственной безопасности, заявил президент РФ

ТАСС, 4 июля. Россия не ведет гонку вооружений и не собирается в нее втягиваться, что видно из расходов на оборону, но стране нужны гарантии собственной безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera, которая приводит слова главы государства на итальянском языке.

"Сравните, сколько тратит на оборону Россию - около $48 млрд, и сколько США - более $700 млрд. И где эта гонка вооружений? Мы не дадим втянуть себя в подобную гонку, но мы должны гарантировать собственную безопасность", - сказал Путин.

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