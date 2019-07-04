Путин считает преждевременным говорить о том, чем займется после 2024 года

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает преждевременным говорить о том, чем он будет заниматься после завершения срока его президентских полномочий. Об этом он заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera.

"Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы", - сказал он. "И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы", - добавил глава государства.

"Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь", - добавил Путин.

В 2024 году истекает второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Путина. Согласно Конституции РФ, один и тот же человек не может работать президентом более двух сроков подряд.

Путин занимал высший государственный пост также два тогда еще четырехлетних срока подряд с 2000 по 2008 годы. Затем он оставил эту должность и четыре года работал премьер-министром России.