Путин призвал отказаться от архаичных концепций сдерживания в мировой системе безопасности

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Система безопасности в мире должна быть единой и неделимой, необходимо отказаться от архаичных концепций сдерживания и блоковой философии. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera в преддверии своего визита в Рим.

"Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию, необходимо отказаться от архаичных, времен холодной войны, концепций сдерживания, блоковой философии. Система безопасности должна быть единой и неделимой", - сказал Путин.

Такая система безопасности, по мнению президента, должна опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения, "в том числе неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров".

"Мы ценим усилия Италии по укреплению взаимопонимания в Евроатлантике. Всегда открыты к совместной работе с итальянскими и другими западными партнерами по противодействию реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность", - заявил президент России.