Путин: обвинения во вмешательстве в дела США с РФ сняты, а санкции за это - нет

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Обвинения во вмешательстве в дела США были с России сняты, однако введенные за это санкции действуют до сих пор. На это указал президент России Владимир Путин в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera в преддверии своего визита в Рим, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес Москвы о якобы имевшем место вмешательстве в предвыборные кампании ряда стран, а также в выборы в Европарламент.

"Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем все это закончилось, хорошо известно - пшиком. И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора, наскрести фактов не удалось, потому что их просто не было в природе. Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют", - заявил Путин.

По его словам, в одном ряду с этой историей стоит и "поднятая шумиха о российском вмешательстве в избирательные процессы в Евросоюзе". Президент России отметил, что подобные слухи "настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент". Путин также выразил предположение, что "европейцам заранее пытались "подсказать", что именно "зловредное российское вмешательство" стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах". Да и основная цель авторов таких "подсказок", добавил президент, осталась прежней - "продолжать демонизировать Россию в глазах рядовых европейцев".

"Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран - членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года", - заявил Путин.

Он добавил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия России и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на европейском континенте. "Мы готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей", - резюмировал Путин.