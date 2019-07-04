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Делегация России в ПА ОБСЕ предложит отклонить резолюции по Крыму и Южной Осетии

Как сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, российская сторона готова работать по той повестке, которую предлагают оппоненты

ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Делегация РФ будет настаивать на отклонении двух проектов резолюций, касающихся Крыма и соблюдения прав человека в Абхазии и Южной Осетии, которые будут предложены в ходе 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом в четверг журналистам сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Наша делегация вся в сборе, мы будем работать в том числе и по той повестке, которую наши оппоненты предлагают, - сказал он. - Будем предлагать две резолюции снять: по Крыму и по Южной Осетии".

Автором проекта резолюции по Крыму выступил депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов. В ней говорится "о продолжающейся незаконной оккупации и попытке аннексии Крыма", а также якобы растущей милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего крымского полуострова. В проект также включен призыв к РФ оказывать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Проект другой резолюции предложен грузинским парламентарием Софио Кацаравой. В нем выражена озабоченность по поводу лишения Грузии возможности осуществлять юрисдикцию в Абхазии и Южной Осетии. Также говорится о якобы "грубых нарушениях прав человека" на местах.

Теги
АбхазияУкраинаГрузияЮжная Осетия
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