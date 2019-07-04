Главу города Калач-на-Дону отправили в отставку

ВОЛГОГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Глава города Калач-на-Дону Владимир Кришталь отправлен в отставку после жалоб со стороны жителей и внеплановой инспекционной поездки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом в четверг ТАСС сообщили в администрации региона.

"Калачевская городская дума досрочно прекратила полномочия главы города Калач-на-Дону Владимира Кришталя, временно исполняющим обязанности назначен его заместитель Денис Сарычев", - сказал официальный представитель администрации региона.

Он уточнил, что отставка мэра напрямую связана с инспекционной поездкой главы региона, который приехал в Калач-на-Дону 3 июля. "Ранее губернатор ставил задачу завершить в этом городе ремонт профессионального училища №13 к 1 сентябрю 2019 года, однако на данный момент там очень многое еще не сделано", - отметил представитель обладминистрации.

Также, по его словам, подтвердились факты многочисленных жалоб жителей города на загрязнение строительным мусором местной речки Гусихи. Выяснилось, что конструкции снесенных старых зданий после расселения жителей аварийных домов подрядная организация вывезла не на полигон, а свалила в реку. Теперь компании грозит серьезный штраф, уже подготовлено постановление о возбуждении административного производства.

"Этого не должно быть. Жители высказывают абсолютно справедливые нарекания в отношении местных властей", - привел представитель обладминистрации слова Бочарова, сказанные им по итогам инспекционной поездки.

Город Калач-на-Дону с населением 24 тыс. человек расположен в излучине реки Дон, 80 км западнее Волгограда, вблизи Цимлянского водохранилища. В 2010 году Калачу-на-Дону было присвоено звание города воинской славы.