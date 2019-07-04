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Матвиенко: РФ заинтересована развивать отношения с Организацией исламского сотрудничества

Спикер Совета Федерации отметила, что ОИС играет важную роль не только в исламском мире, но и в целом в системе международных отношений

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия позитивно оценивает взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и заинтересована в развитии отношений с ней. Об этом в четверг заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с генеральным секретарем ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.

"Организация исламского сотрудничества играет важную роль не только в исламском мире, но и в целом в системе международных отношений. Неслучайно ее называют исламской Организацией Объединенных Наций. Мы позитивно оцениваем взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества, которое мы ведем уже на протяжении 14 лет в качестве страны-наблюдателя. Мы заинтересованы и впредь полноценно развивать отношения с вашей организацией", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что для многонациональной и многоконфессиональной России, в которой проживает более 20 млн мусульман, сотрудничество с Организацией исламского сотрудничества "представляет особый интерес".

"Россию и страны Организации исламского сотрудничества связывают отношения дружбы, взаимного уважения и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Рассматриваем исламский мир в том числе и как партнера в цивилизационном диалоге, стоящего, как и мы, на принципах уважения, равноправия цивилизаций", - сказала спикер Совфеда.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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