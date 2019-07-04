Зампред правительства Хабаровского края Хлапов стал и.о. первого замглавы правительства

ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Сергей Фургал назначил заместителя председателя правительства региона Владимира Хлапова исполняющим обязанности первого зампредседателя правительства, он занял эту должность после ухода в отставку из-за неисполнения поручений губернатора Игоря Аверина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края в четверг.

"Исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства края назначили Владимира Хлапова", - сказал представитель пресс-службы.

Хлапов работает в правительстве региона с 2018 года в должности заместителя председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти.

Аверин, а также министр инвестиционного развития и предпринимательства края Юрий Чайка и исполняющий обязанности министра природных ресурсов края Вячеслав Катрушев ушли в отставку на этой неделе. По информации пресс-службы, эти решения были связаны с неисполнением поручения Фургала по реализации проекта создания современного спортивного комплекса и передачи краевых земель акционерному обществу "Центр инновационных технологий" (АО "ЦИТ", 100% акций принадлежит муниципальному образования городской округ "город Хабаровск"). По этому поводу в правительстве края проводится служебная проверка.