В ОДКБ заявили, что не получили ответа НАТО на предложение начать консультации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. НАТО пока не ответила на обращение министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), принятое по итогам встречи в мае в Бишкеке, о налаживании механизма регулярных консультаций по безопасности между секретариатами организаций. Об этом заявил в четверг ТАСС и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Пока на сегодняшний день мы не получили никакого ответа", - сказал он.

По итогам заседания министров иностранных дел государств - членов ОДКБ 22 мая в Бишкеке было принято открытое обращение к главам МИД НАТО с призывом создать механизм регулярных консультаций между секретариатами организаций по региональной и европейской безопасности. ОДКБ также предложила наладить прямые контакты между генеральными секретарями двух организаций и диалог между Постоянным советом ОДКБ и Североатлантическим советом.