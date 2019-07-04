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В ОДКБ заявили, что не получили ответа НАТО на предложение начать консультации

Ранее главы МИД стран-участниц призвали министров иностранных дел стран НАТО создать механизм регулярных консультаций между секретариатами организаций по региональной и европейской безопасности

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. НАТО пока не ответила на обращение министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), принятое по итогам встречи в мае в Бишкеке, о налаживании механизма регулярных консультаций по безопасности между секретариатами организаций. Об этом заявил в четверг ТАСС и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Пока на сегодняшний день мы не получили никакого ответа", - сказал он.

По итогам заседания министров иностранных дел государств - членов ОДКБ 22 мая в Бишкеке было принято открытое обращение к главам МИД НАТО с призывом создать механизм регулярных консультаций между секретариатами организаций по региональной и европейской безопасности. ОДКБ также предложила наладить прямые контакты между генеральными секретарями двух организаций и диалог между Постоянным советом ОДКБ и Североатлантическим советом.

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