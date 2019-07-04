МИД РФ: у Лаврова и Помпео будут возможности для встреч в ближайшие месяцы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майкл Помпео могут встретиться на полях международных мероприятий, предстоящих в ближайшие месяцы, в том числе во время министерской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом заявил в четверг журналистам директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Исходим из того, что у министра и госсекретаря наверняка будут возможности для встреч, в том числе во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре", - сказал он.

28 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны положительно оценили ее итоги и выразили намерение продолжать работать над решением двусторонних и международных проблем в различных форматах.