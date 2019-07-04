Путин в шестой раз прибыл в Ватикан

ВАТИКАН, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском. Это его шестой визит в Ватикан. Глава российского государства дважды - в 2000 и 2003 годах - встречался с Иоанном Павлом II, один раз - в 2007 году - с Бенедиктом XVI, дважды - в 2013 и 2015 годах - с Франциском.

Лимузин российского лидера из аэропорта сопровождал почетный эскорт мотоциклистов. Aurus Путина заехал во двор Святого Дамазо, передает корреспондент ТАСС. Отсюда Путин, как положено по ватиканскому протоколу, в темном костюме направится на аудиенцию к понтифику. Сейчас здесь яркое солнце и плюс 33 градуса по Цельсию.

Как писал в свое время многолетний корреспондент ТАСС в Риме Алексей Букалов, визит в Ватикан традиционно начинается встречей официальных гостей главным дипломатическим церемониймейстером Святого Престола в просторном дворе Святого Дамазо (по имени Папы, правившего в IV веке). Это парадный вход в Апостольский дворец. Он представляет собой внутреннюю площадь, вокруг которой расположены три крыла папской резиденции. На его брусчатке выстраивается почетный караул роты швейцарских гвардейцев. Строгая архитектура и оформление двора продуманы Рафаэлем Санти.

Апостольский дворец Ватикана, где проходит аудиенция, начал строиться при Папе Римском Николае III (1277-1280). Позднее в его усовершенствовании участвовали такие мастера, как Микеланджело, Браманте, Рафаэль, Бернини. Папские апартаменты расположены на втором этаже Сикстинского корпуса по соседству со знаменитой одноименной капеллой, в которую ведет отдельная, обычно закрытая для посторонних дверь. Высокие гости попадают в Сикстинский корпус через парадный двор Святого Дамазо. Затем их ведут через анфиладу исторических залов (Клементинский, зал папской свиты, святого Амвросия, Угловой, капелла Урбана VIII, зал послов, зал Девы Марии, малый тронный), украшенных творениями великих художников. Конечная цель шествия - библиотека, где проходят папские аудиенции. В ее убранстве - картины "Мадонна" Антониаццо Романо, "Воскресение Господне" Пьетро Перуджино и средневековое распятие Умбрийской школы.

Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем предстоящей беседы Путина и Франциска - диалог Русской православной и Римско-католической церквей, ситуация в Сирии и на юго-востоке Украины.