МИД России ожидает, что Иран продолжит выполнять соглашение о гарантиях с МАГАТЭ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Тегеран и впредь будет ответственно подходить к выполнению соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как вы знаете, МАГАТЭ зафиксировала 1 июля некоторое превышение Тегераном установленных Совместным всеобъемлющим планом действий пределов по запасам низкообогащенного урана сугубо в фактологическом ключе. Все работы, проводимые иранской стороной, по-прежнему находятся под полным контролем МАГАТЭ. Никаких озабоченностей с точки зрения ядерного нераспространения в этой связи не возникает. Мы надеемся, что Тегеран и впредь будет ответственно подходить к выполнению своего соглашения о всеобъемлющих гарантиях и дополнительного протокола к нему", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что американские санкции сделали невозможным выполнение Тегераном своих добровольных обязательств в рамках ядерной сделки. "Иран давно предупреждал, что превышение станет просто неизбежным. Мы считаем, что всем вовлеченным сторонам необходимо сейчас действовать из интересов сохранения плана, ни в коем случае ничего не драматизировать, сосредоточиться на совместных действиях по стабилизации обстановки вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] в свете тех усилий, которые были предприняты на заседании совместной комиссии СВПД 28 июня в Вене. В их числе проработка практических мер, которые бы позволили Ирану экспортировать низкообогащенный уран и тяжелую воду, невзирая на санкции США", - указала она.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и ввода против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.