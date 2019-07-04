Спецпредставитель президента РФ обсудил с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане

ДУШАНБЕ, 4 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов обсудил с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином вопросы региональной безопасности и сотрудничество Москвы и Душанбе по Афганистану. Об этом сообщает в четверг пресс-служба таджикского дипломатического ведомства.

"На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с региональной безопасностью и ситуацией в Афганистане, борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, а также дальнейшим взаимодействием двух стран в рамках двусторонних, международных и региональных организаций", - говорится в сообщении.

Кабулов прибыл в Душанбе для участия в российско-таджикских консультациях по вопросам сотрудничества по Афганистану.