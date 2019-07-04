Захарова: Россия рассчитывает обсудить Украину на неформальной встрече ОБСЕ в Словакии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что неформальная встреча министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поспособствует урегулированию конфликта на востоке Украине. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8-9 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в неформальной министерской встрече государств - участников ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. На встрече не планируется принятие каких-либо документов, она нацелена на обмен мнениями о состоянии дел в зоне ответственности этой организации и подготовку официального заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря", - сказала она.

"Рассчитываем на откровенный, без политизации, разговор по насущным вопросам общеевропейской повестки дня и ожидаем, что дискуссия послужит снижению военно-политической напряженности в Евроатлантике, а также будет способствовать активизации усилий в борьбе с транснациональными угрозами, также придаст импульс урегулированию конфликтов, прежде всего на востоке Украины, а также сблизит позиции государств по актуальным вопросам экономического и гуманитарного сотрудничества". - продолжила дипломат.

Как отметила Захарова, у Лаврова на полях встречи запланированы двусторонние контакты с руководством ОБСЕ и главами МИД Андорры, Казахстана, Финляндии, Андорры. Об остальных встречах будет сообщаться по мере их согласования, уточнила официальный представитель российского дипведомства.

Неформальная министерская встреча ОБСЕ не является традиционным мероприятием. В 2016 году с инициативой проведения заседания в таком формате выступила Германия во время своего председательства, ранее подобная неформальная встреча проводилась лишь во время председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Обычно министры собираются один раз в год в декабре на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В 2019 году оно пройдет в Братиславе.