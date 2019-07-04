МИД РФ: вопрос об ответственности иностранных боевиков ИГ должно решать правосудие Сирии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Создание международного трибунала для иностранных террористов-боевиков, воевавших в Сирии, ставит под сомнение легитимность властей этой страны, поэтому именно сирийское правосудие должно решать их судьбу. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Легитимность правительства Сирии идеологи создания такого трибунала не хотят признавать, и это замкнутый круг. Круг порочный, из которого нужно выходить. И в этой связи мы продолжаем исходить из того, что вопрос об уголовном преследовании боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые действовали на территории Сирии, должен решаться в первую очередь в рамках системы сирийского правосудия", - сказала она, комментируя инициативу голландских парламентариев создать гибридный трибунал для иностранных террористов-боевиков в Сирии и Ираке.

По словам Захаровой, причина создания подобных трибуналов кроется в "нежелании целого ряда европейских государств принимать обратно своих граждан, которые выехали в горячие точки и там присоединились к международным террористическим организациям". Также официальный представитель МИД РФ отметила, что инициаторы создания международного военного суда стремятся переложить ответственность с себя на некие международные структуры, "которые воспринимаются на данном этапе в качестве правовой панацеи".

В качестве примера дипломат привела позицию Франции, правительство которой не хочет принимать обратно граждан своей страны, обвиняемых в терроризме, но при этом требует не применять к ним высшую меру наказания. "Если ты не хочешь брать ответственность на себя за своих граждан и оставляешь их на территории другого государства, было бы логично делегировать этому государству и права решать судьбу", - заключила Захарова.