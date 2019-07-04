Посольство РФ: линия Лондона по инциденту в Солсбери завела отношения с Москвой в тупик

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Политическая линия, которой придерживается Лондон по инциденту в Солсбери, завела в тупик диалог между Россией и Великобританией. Об этом заявило в четверг посольство РФ в Соединенном Королевстве, комментируя отсутствие ответов на запросы российской стороны по этому делу.

"Линия британской стороны со всей очевидностью завела двусторонние отношения в тупик, нанесла ущерб способности Великобритании реализовывать свои внешнеполитические интересы как на российском направлении, так и по широкой международной повестке дня. Чтобы перевернуть страницу и идти дальше, требуются соответствующие шаги с британской стороны. Вновь призываем Лондон вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения", - говорится в сообщении российского диппредставительства.

Как указали в посольстве, британская сторона "продолжает демонстративно игнорировать постоянные и многочисленные призывы России снять завесу секретности с обстоятельств дела, хода и результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими российскими гражданами и начать взаимодействие для выяснения истинных причин и обстоятельств случившегося". "Как и прежде, остаются без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин оффис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи", - напомнили российские дипломаты.

Лондон, констатировали в посольстве, по-прежнему "придерживается воинственной риторики в отношении России", при каждой удобной возможности заявляя о "неопровержимых доказательствах" причастности Москвы к инциденту.

В диппредставительстве отметили, что параллельно в СМИ появляются "контролируемые утечки" британских спецслужб для отвлечения внимания от действительно важных вопросов, на которые британские власти не могут дать вразумительные ответы. Последний пример - сообщение о том, что в течение нескольких месяцев после инцидента полицейские и другие структуры графства Уилтшир подвергались "массированным кибератакам из-за рубежа". "Вновь подчеркнем: подобная информация, во-первых, не вызывает доверия (Почему ее вдруг решили обнародовать спустя год?), во-вторых, нисколько не приближает к прояснению обстоятельств происходившего в Солсбери", - заявили в посольстве.

4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.