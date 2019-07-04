Постпред России в ОБСЕ призвал Украину начать разведение сил в Петровском и Золотом

"Рассчитываем, что позитивная динамика в Станице Луганской придаст импульс полноценной реализации согласованного в контактной группе и поддержанного на нормандском саммите в Берлине Рамочного решения о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Призываем Украину полностью реализовать разведение на двух других участках - в Петровском и Золотом - куда ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) вернулись уже после осуществленного там разведения", - заявил Лукашевич.

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Украине необходимо вслед за Станицей Луганской реализовать разведение сил и средств в Петровском и Золотом. С таким призывом выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

26 июня стороны конфликта в Донбассе сообщили о начале отвода сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. 27 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила начало процесса разведения сил, а также начало работ по разминированию местности в этом районе.

Россия также призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине отслеживать информацию о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов Донбасса со стороны украинских военных.

По его словам Лукашевича, большая часть жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры фиксируется на подконтрольной ополченцам территории, которая подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. "Призываем Спецмониторинговую миссию ОБСЕ тщательно отслеживать информацию о таких случаях. Ожидаем выпуска соответствующего тематического доклада", - сказал Лукашевич.

Постпред также отметил, что приход к власти в Киеве новых политических сил пока не привел к перелому в процессе урегулирования. "Общее количество нарушений режима прекращения огня не только не снижается, но на многих участках заметно растет. Продолжаются ежедневные перестрелки, есть новые жертвы", - добавил он.

Лукашевич обратил внимание, что недавно на окраинах Донецка, по которым бьют украинские силовики, произошло два случая обстрела российских журналистов: 27 июня и 2 июля.