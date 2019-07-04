Лукашевич ожидает, что ОБСЕ проследит за влиянием закона о языке на Украине

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Россия считает важным, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине отслеживала последствия вступления в силу на Украине закона о государственном языке. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Постпред напомнил, что 16 июля вступает в силу закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". "Этот закон противоречит конституции Украины и другим законам. Он предусматривает принудительную украинизацию всех сторон жизни с введением штрафных санкций за неиспользование украинского языка. Эти меры лишь отталкивают население Донбасса, нарушают права миллионов других русскоязычных украинцев", - сказал Лукашевич.

"Призываем СММ отслеживать последствия вступления в силу этого закона, отражать связанные с его применением проблемные моменты в отчетах. Важной видится и координация по этим аспектам с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, что предусмотрено мандатом миссии", - указал постпред РФ.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Об обстрелах Донбасса

Россия призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине отслеживать информацию о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов Донбасса со стороны украинских военных.

По словам Лукашевича, большая часть жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры фиксируется на подконтрольной ополченцам территории, которая подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. "Призываем Спецмониторинговую миссию ОБСЕ тщательно отслеживать информацию о таких случаях. Ожидаем выпуска соответствующего тематического доклада", - сказал он.

Постпред также отметил, что приход к власти в Киеве новых политических сил пока не привел к перелому в процессе урегулирования. "Общее количество нарушений режима прекращения огня не только не снижается, но на многих участках заметно растет. Продолжаются ежедневные перестрелки, есть новые жертвы", - добавил он.

Лукашевич обратил внимание, что недавно на окраинах Донецка, по которым бьют украинские силовики, произошло два случая обстрела российских журналистов: 27 июня и 2 июля.