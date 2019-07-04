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Визит Владимира Путина в Италию и Ватикан
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Путин: РФ надеется на помощь Италии в восстановлении полноформатных отношений с Европой

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте Михаил Метцель/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© Михаил Метцель/ТАСС

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Италия будет бороться за полноформатное возвращение нормальных отношений между РФ и Европой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Мы надеемся на то, что Италия будет эту позицию свою высказывать последовательно, ясно и будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно, - за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом", - сказал Путин.

Путин также рассчитывает, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред от санкций и будет выстраивать хорошие отношения с РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияВизит Владимира Путина в Италию и Ватикан
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