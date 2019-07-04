Представитель КПРФ Иван Дынкович выдвинулся в депутаты Госдумы от Орловской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Представитель партии КПРФ 29-летний Иван Дынкович подал в четверг документы в избирательную комиссию Орловской области для выдвижения кандидатом в депутаты Государственной думы. Об этом в четверг журналистам сообщили в региональном избиркоме.

"Четвертого июля 2019 года в избирательную комиссию Орловской области <…> представлены документы от кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации" по одномандатному избирательному округу № 145, Дынковича Ивана Сергеевича 1990 года рождения, помощника депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Иванова Николая Николаевича по работе в Орловской области на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Дынкович в 2012 году окончил факультет технологии предпринимательства и сервиса в Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева, а в 2019 году - факультет государственного, муниципального управления и экономики народного хозяйства в Среднерусском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В КПРФ с 2009 года, в настоящий момент занимает должность секретаря обкома по организационно-партийной работе.

Ранее документы в региональный избирком подала гражданская активистка Марина Прокофьева. О своем намерении участвовать в довыборах в Госдуму сообщил представитель партии "Справедливая Россия" Руслан Перелыгин. Предварительное голосование (праймериз) "Единой России" выиграла ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко.

Мандат освободился после смерти Николая Ковалева. В 1996-1998 годах он возглавлял ФСБ РФ, с 1999 года являлся депутатом Госдумы нескольких созывов.