Путин: не нужно возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение минских соглашений

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на РФ. Такое мнение он высказал по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Я говорил об этом на встрече с итальянскими друзьями. Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит", - сказал президент России. Он призвал "спокойненько разобраться, кто, что должен сделать" и "не перекладывать всю ответственность на одну из сторон".

Путин привел в пример то, что минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. "Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента [Петра] Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит минским соглашениям, - сказал российский лидер. - Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них! Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда?" То же самое, по его словам, относится к решению об амнистии. Закон принят, не подписан президентом, а это прямо записано в минских соглашениях.

"Избранный президент получил большой мандат доверия от украинского народа, все время говорил о том, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит, - подчеркнул Путин. - Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании". В целом, Путин призвал дождаться окончания предвыборной кампании в парламент Украины, посмотреть, что будет происходить в реальной жизни.