Слуцкий: принимаемые ПА ОБСЕ резолюции не вызовут эффекта разорвавшейся бомбы

ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Резолюции, в том числе антироссийские, которые может принять Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ в ходе текущей сессии, не будут иметь большого значения и не произведут эффекта разорвавшейся бомбы. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, входящий в состав делегации РФ на сессии ПА ОБСЕ.

"Посмотрите, какие анекдотические резолюции, к сожалению, принимались в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) или Европейском парламенте: совершенно четко заказные. Конечно, они не имели какого-то веса для европейских стран. Эффекта разорвавшейся бомбы такие документы не произведут", - резюмировал Слуцкий. По его словам, "принимать это все просто дежурным образом для галочки крайне странно".

В качестве примера он привел "вброшенные дежурным образом" резолюции, в которых говорится о якобы аннексии Крыма Россией и оккупации Абхазии и Южной Осетии. По словам Слуцкого, "Европа уже адаптировалась к тому, что Крым российский, что Южная Осетия и Абхазия независимы". Он также процитировал высказывания главы делегации РФ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что ПА ОБСЕ девальвирует себя, принимая ничего не меняющие резолюции.

Так, в одной из них говорится об обеспокоенности Европы в связи с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слуцкий заметил, что европейцы не понимают одностороннего решения США выйти из договора. Комментируя предложенную самими американскими парламентариями поправку, в которой ответственность за срыв ДРСМД возлагается на РФ, Слуцкий подчеркнул, что по этой теме необходимо продолжать диалог на высшем уровне, резолюция же ни на что не повлияет.