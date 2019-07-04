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Патрушев обсудит в Благовещенске защиту объектов Дальнего Востока от терактов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в пятницу в Благовещенске совещание о мерах антитеррористической защиты объектов на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется рассмотреть меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, - говорится в сообщении. - Кроме того, предполагается обсудить вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью объектов на территории Дальнего Востока России и Забайкалья".

В совещании примут участие главы регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представители федеральных министерств и ведомств.

Патрушев не раз отмечал проблемы с антитеррористической защитой различных объектов Дальнего Востока от террористических посягательств. Год назад на совещании на Камчатке он обратил внимание на проблемы, выявленные, в частности, в сфере транспорта. Тогда секретарь Совбеза отметил, что вероятность несанкционированного проникновения на такие объекты растет в связи со слабой инженерной укомплектованностью и отсутствием современных охранных систем при малочисленности сотрудников охраны. При этом особую тревогу в Совбезе вызывает недостаточная антитеррористическая защищенность аэродромов совместного базирования в округе.

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