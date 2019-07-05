Генсовет единороссов утвердил кандидатуры на довыборы в Госдуму по одномандатным округам

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Генсовет "Единой России" на заседании в пятницу утвердил кандидатуры на дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам, в их числе - биатлонист Антон Шипулин и певица Вика Цыганова.

Как сообщил на заседании замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов, необходимые для выдвижения кандидатов от партии "регламентные процедуры прошли во всех округах". По их итогам были определены "очень достойные кандидаты", уточнил он.

По результатам открытого предварительного голосования, которое прошло в мае, кандидатом партии на довыборах в Орловской области по одномандатному избирательному округу №145 будет ректор Орловского государственного университет им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко, в Новгородской области по одномандатному избирательному округу №134 партию будет представлять зампредседателя правительства региона Юрий Бобрышев, а в Свердловской области по одномандатному избирательному округу №174 - олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

В Хабаровском крае по 70-му одномандатному округу (Комсомольск-на-Амуре) предварительное голосование проходило по особой процедуре и было организовано на базе общественного движения "Время перемен". Победителем здесь стала певица и композитор Вика Цыганова.

Согласно уставу "Единой России", выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму осуществляется руководящими органами партии по итогам тайного голосования. Генсовет также утвердил программы кандидатов на довыборы.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам - в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.