Вологодский избирком принял документы от 8 кандидатов на участие в выборах губернатора

ВОЛОГДА, 5 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Вологодской области завершила прием документов от кандидатов для участия в выборах губернатора области, документы подали восемь человек, сообщил ТАСС в пятницу член областного избиркома с правом решающего голоса Олега Шляпаков.

"Сегодня в полночь официально завершен прием документов для участия в выборах губернатора. Всего восемь человек подали документы, все они имеют статус выдвинутых кандидатов", - сказал собеседник агентства.

В ближайшее время всем кандидатам предстоит собрать документы на регистрацию: первый финансовый отчет, сведения о трех представителях в Совете Федерации, а также пройти 7-процентный муниципальный фильтр - собрать от 144 до 151 подписи депутатов и глав муниципальных образований. Прием документов на регистрацию пройдет с 14 по 24 июля включительно, добавил член избиркома.

Документы в областной избирком на участие в выборах подали действующий губернатор области Олег Кувшинников, выдвинутый "Единой Россией", жительница Челябинской области Ольга Анищенко от Коммунистической партии социальной справедливости, предприниматель Вадим Тюрин от "Ветеранов России", лидер вологодских коммунистов, депутат заксобрания Александр Морозов, депутат областного парламента от ЛДПР, председатель соцкомитета Ольга Ширикова, председатель центрального комитета партии "Народный альянс" Вадим Петриенко из Московской области, выдвинутый "Родиной" помощник депутата Госдумы Алексея Журавлева Алексей Рылеев и руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина от "Справедливой России".

Кувшинников возглавляет регион с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов. Губернаторские выборы состоятся в области 8 сентября.