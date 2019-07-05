Избирком Петербурга отказал представителю ЛДПР в регистрации кандидатом в губернаторы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Петербурга в пятницу вынесла отказ Олегу Капитанову, который выдвигался от партии ЛДПР, в регистрации кандидатом в губернаторы.

В конце июня глава фракции ЛДПР в Санкт-Петербурге Капитанов сложил полномочия в городском парламенте, возглавил комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, а также приостановил свое членство в ЛДПР.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение отказать Капитанову Олегу Александровичу, выдвинутому от партии ЛДПР, в регистрации кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга", - сказала на заседании горизбиркома член комиссии Марина Жданова.

В своем докладе она пояснила, что в конце июня Капитанов представил 147 подписей муниципальных депутатов при необходимом пороге в 155 подписей. 1 июля он представил еще два листа поддержки, которые избиркомом не учитывались, так как были поданы с нарушением закона, отметила Жданова.

Реакция на решение избиркома

По словам Капитанова, решение избирательной комиссии было для него ожидаемым.

"Я понимал прекрасно, что подписей не хватает. Закон не пишет четко, что нельзя потом доносить подписи. Я сдавал недостающее количество для того, чтобы спровоцировать других муниципальных депутатов предоставить подписи потом", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что возглавить комитет по межнациональным отношениям Капитанову предложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Позже ЛДПР распространила заявление о том, что партия "не просила у администрации Санкт-Петербурга никаких должностей", а Капитанов, по утверждению ЛДПР, "согласился возглавить комитет под давлением".

Как сообщил журналистам в пятницу Капитанов, никакого давления на него оказано не было.

Выборы губернатора

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Этап выдвижения и подачи документов для участия в выборах губернатора Петербурга завершился 30 июня. Документы для участия подали 28 человек. 1 июля избирком закончил принимать документы для регистрации на выборах главы города, на момент окончания приема документы, в том числе листы поддержки (подписи), подали 11 человек.

В новость внесены изменения (11:36 мск) - добавлен абзац "Реакция на решение избиркома".