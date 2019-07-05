Слуцкий: новые власти Украины не изменили подход Киева к минским договоренностям

ЛЮКСЕМБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Смена руководства на Украине не привела к изменению подходов Киева к реализации минских договоренностей, напротив, президент страны Владимир Зеленский придерживается линии своего предшественника Петра Порошенко. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"К большому сожалению, произошедшая смена руководства не привела пока к каким-либо ощутимым изменениям в подходах Киева к реализации комплекса мер по вопросу минских соглашений от февраля 2015 года. Пока мы видим одни декларации, и за этими словами, которые идут сейчас от президента Зеленского, все четче прослеживаются установки прежней администрации Петра Порошенко, которые и завели минский процесс в тупик", - сказал Слуцкий в ходе обсуждения проекта общей резолюции комитета в рамках 28-й сессии ПА ОБСЕ.

Слуцкий также отметил, что отказ украинского лидера от переговоров с руководством ДНР и ЛНР также идет вразрез с минскими договоренностями. "Между тем в сторону юго-востока Украины продолжают со стороны Киева лететь снаряды с надписями "детям Донбасса", - заявил Слуцкий.