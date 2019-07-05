В "Единой России" предложили поощрять партийцев за активную деятельность

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов предложил наделить комиссию единороссов по этике правом поощрять активно работающих партийцев, в том числе помогающих гражданам.

"Комиссию по этике одобряют на местах, но у коллег возникает вопрос, как в системе партии реализуются поощрения, они не видят этого. Многие члены партии сидят в тени - те, которые помогают решать различные вопросы, оказывают благотворительную помощь детским домам, неблагополучным семьям", - заявил он, выступая в пятницу на политической конференции "Единой России", предложив возложить соответствующие функции на партийную комиссию по этике.

В ответ секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал это предложение заслуживающим обсуждение. В то же время он напомнил, что в уставе партии, принятом на съезде, четко прописаны функции комиссии, "про формирование наградных списков ничего не сказано". Кроме того, обратил он внимание, комиссия по этике фактически является "судом партийной чести". "Ни разу не слышал, чтобы суды представляли к наградам", - констатировал Ревенко.

В свою очередь Романов не исключил, что нормы устава в части регламентации деятельности комиссии должны быть скорректированы.

Этическая комиссия "Единой России"

Решение о создании федеральной партийной комиссии по этике 8 декабря принял съезд "Единой России". Комиссия является центральным органом партии, избирается съездом из числа ее членов открытым голосованием на пять лет. В состав комиссии по решению участников съезда вошли 12 человек, ее возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В полномочия комиссии входит вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций, например, объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета, при этом решения комиссии обязательны к исполнению.

Первое кадровое решение по итогам рассмотрения комиссией по этике было принято "Единой Россией" в феврале. Тогда президиум генсовета партии исключил из рядов единороссов депутата городской думы Астрахани Владимира Сухарева за дебош.