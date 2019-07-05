Слуцкий: комитет ПА ОБСЕ, скорее всего, примет резолюцию с критикой в адрес России

ЛЮКСЕМБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в рамках 28-й сессии ассамблеи, скорее всего, примет резолюцию с критикой в адрес России в контексте ситуации на Украине, но возможно ее тон удастся смягчить. Об этом журналистам в пятницу заявил член делегации РФ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он сообщил, что на заседании комитета в пятницу времени для обсуждения проекта резолюции не хватило. "Принятие продолжится завтра, поскольку сегодня не хватило времени на поправки. Внесена 31 поправка. Тон дискуссии деструктивный, как мы и ожидали", - сказал он.

"С большой вероятностью доклад (который сопровождает резолюцию - прим. ТАСС) будет принят. Не думаю, что наши поправки пройдут, хотя мы будем прилагать для этого всяческие усилия", - продолжил Слуцкий. При этом он заметил, что "если сравнивать абсолютно антироссийскую атмосферу, которая царила на предыдущих сессиях [ПА ОБСЕ], и сегодня", то сейчас "ассамблея начинает мало-помалу приходить к здравому смыслу и уходит от антагонизма".

"Напротив, с нами беседуют, к нам прислушиваются, нашу позицию начинают воспринимать", - заметил депутат, добавив, что продвижение позиции России на этой площадке займет время. "Тем не менее это важная площадка. Тем более, что она панатлантическая, с нами работают представители Соединенных Штатов", - указал он.

Содержание резолюции

Согласно тексту проекта резолюции, ПА ОБСЕ призывает "осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами конфликта на юго-востоке Украины, а также незамедлительно положить конец применению противопехотных мин".

В проекте резолюции говорится о необходимости "деоккупации автономной Республики Крым и города Севастополь, выводе российских вооруженных сил с украинской территории" и всеобъемлющем урегулировании конфликта на основе полного выполнения минских договоренностей, в частности, тех обязательств, которые якобы не были выполнены Россией.

Также в нем содержится общий призыв к конфликтующим сторонам на территории Европы вступить в переговоры для достижения мира при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. Помимо этого, в проекте выражается обеспокоенность в связи с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Делегация США при этом предложила поправку, согласно которой вина за это целиком возлагается на Россию.

"Надеюсь, что все-таки эти совершенно не соответствующие реальности формулировки ирландского докладчика Алана Фаррелла удастся хотя бы частично поправить", - резюмировал Слуцкий в беседе с журналистами.