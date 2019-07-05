Кремль ждет итогов расследования и доказательств о покупке голосов членов МОК

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кремль обратил внимание на сообщения о якобы имевшихся взятках при выборах столицы Олимпиады-2016, но уверен, что подобные обвинения требуют доказательств.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что заплатил в 2009 году на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, сообщила газета O Globo. Кабрал также сообщил, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом МОК, не имеющим права голоса. Бубка с 2008 года является действующим членом организации.

"Безусловно, мы обратили внимание [на эту информацию], это достаточно серьезное обвинение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в администрации главы государства "также отфиксировали, что сейчас уже есть сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование".

По мнению Пескова, "пока что-либо говорить преждевременно". "В любом случае подобные заявления должны на чем-то основываться, они не могут быть голословными и бездоказательными", - подчеркнул представитель Кремля. Он призвал "не вмешиваться в дела МОК" и дождаться результатов расследования.